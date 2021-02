Pijan povzročil nesrečo, nato pa pobegnil s kraja

S celjske policijske uprave so sporočili, da so v petek popoldne na območju Rogaške Slatine obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Med Rogaško Slatino in Rogatcem sta z ogledali namreč trčili dve osebni vozili. Trčenje je povzročil voznik osebnega vozila, ki je v levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in odpeljal s kraja, ne da bi ustavil.

Voznika so kmalu po prometni nesreči izsledili, preizkus z alkotestom pa je pokazal, da je imel v krvi dva promila alkohola. Kot so še sporočili s PU Celje, bodo povzročitelja zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje kazensko ovadili.