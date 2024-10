Pijan povzročil trčenje treh vozil in se huje poškodoval

39-letni voznik je na omenjeni relaciji v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in z avtomobilom čelno trčil v avtomobil voznice, ki je pripeljala nasproti. "Voznik je bil hudo telesno poškodovan. Voznica in njen sopotnik pa sta bila lažje telesno poškodovana. Po trčenju je prišlo še do trka z avtomobilom druge voznice, ki je pripeljala za omenjeno voznico in ni bila telesno poškodovana," so o prvih ugotovitvah nesreče sporočili s Policijske uprave Kranj.