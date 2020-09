Pijan prečkal državno mejo, odvzeli so mu vozniško

Okoli osme ure zjutraj so policisti na Mejnem prehodu Rogatec pri opravljanju mejne kontrole pri vstopu v Slovenijo, obravnavali voznika osebnega vozila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti.

Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel že zjutraj nekaj več kot promil alkohola v krvi, so sporočili s PU Celje. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog. Čaka ga globa v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk, so dodali policisti.