Pijan prehiteval in trčil v avtobus

Nesreča se je zgodila v Soteski med krajema Obrne in Nomenj. Na avtobusu je bilo poleg voznika še pet potnikov. Po podatkih policije se je v trčenju poškodoval le povzročitelj nesreče.

Kot so sporočili s centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje, je nesreča zaposlila tudi gasilce. Prostovoljni gasilci z Bleda in Bohinjske Bistrice so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, razsvetljevali kraj dogodka, nudili pomoč blejskim reševalcem pri oskrbi poškodovanega, pospremili potnike iz avtobusa na varno in nato v nadomestni avtobus, odklopili akumulatorja na obeh vozilih, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, očistili vozišče na razdalji približno 50 metrov ter nudili pomoč vlečni službi pri nalaganju obeh vozil.