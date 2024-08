Pijan prevozil rdečo luč in zbil pešca, ki je prečkal cestišče

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili okoli 18. ure policisti obveščeni o prometni nesreči v Sodražici, v kateri je bil udeležen motorist. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je v ovinku padel in se huje poškodoval. Ker so policisti ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, so zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Ob istem času so policisti posredovali še na eni prometni nesreči, in sicer na Finžgarjevi ulici v Ljubljani, kjer je kolesar pri zavijanju trčil v prometni znak in padel. V nesreči se je lažje poškodoval, policisti pa so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus pokazal 0,67 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper njega bo uveden prekrškovni postopek.

Uro in pol pozneje so bili policisti napoteni na prometno nesrečo v Logatcu. V nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Voznik avtomobila je pri rdeči luči zapeljal v križišče, kjer je zavijal levo, tam pa je trčil v pešca, ki je prečkal cesto. Pešec je bil v nesreči huje poškodovan. Povzročitelj prometne nesreče je odpeljal in se pozneje vrnil na kraj, kjer so policisti ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal, 0,96 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku je bil odrejen strokovnim pregled, policisti pa zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kasneje, okoli 20. ure, se je v Logatcu zgodila še ena prometna nesreča, kjer je voznik električnega skiroja vozil po klancu navzdol in v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v nasproti vozeč avtomobil. V nesreči se je lažje poškodoval, policisti pa so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Imel je 0,42 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper njega bodo uvedli prekrškovni postopek.

Ker je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden izmed glavnih dejavnikov za tveganje za nastanek prometne nesreče, so policisti v sporočilu za javnost zapisali, kako se zaradi alkohola zmanjšujejo naše sposobnosti in kaj določena stopnja opitosti pomeni za naše dojemanje in zaznavanje med vožnjo.