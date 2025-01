Pijan razbijal po stanovanju, 37-letnik pridržan do streznitve

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so morali ptujski policisti v petek posredovati že v zgodnjih jutranjih urah. Ob 4. uri so namreč intervenirali v stanovanju na območju Ptuja, kjer je 37-letni kršitelj pod vplivom alkohola razbijal inventar.

Policisti so kršitelju sprva ukazali, naj se umiri in preneha razbijati ter ga opozorili, da bodo v nasprotnem primeru zoper njega uporabili prisilna sredstva. Ker pa kršitelj njihovih ukazov ni upošteval in je hotel z razbijanjem nadaljevati, so policisti zoper kršitelja uporabili telesno silo ter sredstva za vklepanje in vezanje.

Moškemu so odredili tudi pridržanje do streznitve ter tako vzpostavili javni red, kršitelju pa izdali plačilni nalog zaradi več kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru.