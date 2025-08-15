Pijan razbijal po stanovanju in dobil prepoved približevanja ženi

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so rački policisti sv četrtek nekaj minut po 19. uri obravnavali primer nasilja v družini. 50-letna ženska jih je poklicala, ker je njen 51-letni partner razbijal po stanovanju.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 51-letni moški pod vplivom alkohola izvajal verbalno nasilje nad svojo ženo, zaradi česar so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Po vseh zbranih obvestilih bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini.