Črna kronika

Pijan razbijal po stanovanju in dobil prepoved približevanja ženi

Maribor, 15. 08. 2025 08.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Rački policisti so se sinoči odzvali na klic 50-letnice, ki je sporočila, da njen partner razbija po stanovanju. Na kraju so ugotovili, da pijani 51-letnik izvaja verbalno nasilje nad ženo, zato so mu izrekli prepoved približevanja. Zaradi suma nasilja v družini bodo zoper moškega podali kazensko ovadbo.

Alkohol
Alkohol FOTO: Shutterstock

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so rački policisti sv četrtek nekaj minut po 19. uri obravnavali primer nasilja v družini. 50-letna ženska jih je poklicala, ker je njen 51-letni partner razbijal po stanovanju.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 51-letni moški pod vplivom alkohola izvajal verbalno nasilje nad svojo ženo, zaradi česar so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Po vseh zbranih obvestilih bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini.

nasilje v družini policija alkohol
