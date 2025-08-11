Pijan razgrajal na vlaku, nato pa se ulegel med tirnice, policisti skočili za njim

Ob 20.41 je bil koprski operativno-komunikacijski center obveščen, da na vlaku iz Kopra proti Divači pijan potnik vznemirja ostale potnike. Zaradi kršitev na vlaku mu je sprevodnik odredil izkrcanje. A na postaji se je drama nadaljevala.

"Ko je 42-letnik iz okolice Maribora vlak zapustil, je s kršitvijo javnega reda in miru nadaljeval, pri tem skočil na tirnice in legel na tla med tirnice ravno v času, ko je po tirih prihajal na peron vlak,", dogajanje povzemajo na Policijski upravi (PU) Koper. "Z namenom zavarovanja njegovega življenja so policisti skočili za njim in ga odstranili s tirnic," dodajajo.

A moški se je začel policistom upirati, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. V nadaljnjem postopku se je kršitelj vendarle popolnoma umiril, policisti pa so mu izdali plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru, še pojasnjujejo na omenjeni policijski upravi.