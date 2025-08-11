Svetli način
Pijan razgrajal na vlaku, nato pa se ulegel med tirnice, policisti skočili za njim

Koper, 11. 08. 2025 14.27 | Posodobljeno pred eno minuto

Na vlaku, ki je bil v soboto zvečer iz Kopra namenjen proti Divači, se je odvijala prava drama. Pijan 42-letnik je vznemirjal ostale potnike. Kljub temu da ga je sprevodnik poslal z vlaka, se ni umiril. Ravno nasprotno – legel je med tirnice, medtem ko je na peron pripeljal drug vlak. Da bi ga rešili, so za njim skočili policisti, ker pa se jim je moški začel upirati, so morali zoper njega uporabiti prisilna sredstva.

Ob 20.41 je bil koprski operativno-komunikacijski center obveščen, da na vlaku iz Kopra proti Divači pijan potnik vznemirja ostale potnike. Zaradi kršitev na vlaku mu je sprevodnik odredil izkrcanje. A na postaji se je drama nadaljevala.

Incident bi se lahko končal tudi tragično
Incident bi se lahko končal tudi tragično

"Ko je 42-letnik iz okolice Maribora vlak zapustil, je s kršitvijo javnega reda in miru nadaljeval, pri tem skočil na tirnice in legel na tla med tirnice ravno v času, ko je po tirih prihajal na peron vlak,", dogajanje povzemajo na Policijski upravi (PU) Koper. "Z namenom zavarovanja njegovega življenja so policisti skočili za njim in ga odstranili s tirnic," dodajajo.

A moški se je začel policistom upirati, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. V nadaljnjem postopku se je kršitelj vendarle popolnoma umiril, policisti pa so mu izdali plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru, še pojasnjujejo na omenjeni policijski upravi.

