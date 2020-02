Pijan s pištolo grozil prestrašenim Metličanom

Oškodovanec je uspel pobegniti in na pomoč poklicati policiste. Storilec je s pištolo grozil tudi gostom gostinskega lokala in se nedostojno vedel. Policisti so takoj odšli na kraj, kršitelja obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

27-letnega moškega so že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin ogrožanja, so sporočili s PU Novo mesto.