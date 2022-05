Pijan sedel na traktor, povzročil nesrečo in se huje poškodoval

Policisti so v okolici Podlehnika obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval 59-letni voznik traktorja. Kot so sporočili s PU Maribor, je voznik traktorja med vožnjo po klancu navzdol zapeljal izven cestišča, traktor je zdrsel po pobočju in se ustavil zagozden v deblo. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in se pri tem huje poškodoval.

Policisti so ugotovili, da je 59-letnik vozil neregistriran traktor brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,61 mg/l). "Zoper moškega sledi obdolžilni predlog," so še sporočili policisti.