Pijan sedel za volan neregistriranega vozila in trčil v kamnito ograjo

Policisti so kršitelju vozilo zasegli.

Trebanjske policiste so v petek nekaj po 15. uri obvestili o prometni nesreči na območju Mirne. Policisti so ugotovili, da je 46-letni voznik osebnega vozila izgubil oblast nad vozilom in trčil v kamnito ograjo mostu.

Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,52 miligrama alkohola, kar je 3,1 promila, so sporočili s PU Novo mesto. Policisti so med postopkom ugotovili, da 46-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil brez registrskih tablic.

Policisti so vozilo zasegli, o številnih kršitvah, za katere je predvidena globa v višini 2.820 evrov, pa so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.