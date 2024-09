Pijan skozi kovinska vrata, trčil v pomožni objekt in pristal v cipresah

Policisti so posumili v njegovo psihofizično stanje in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je voznik vozil z dobrima dvema promiloma oz. 1,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Lažje poškodovano najstnico so jo oskrbeli v novomeški bolnišnici, voznika pa so izsledili očividci dogodka. Moški se je tako moral vrniti na kraj.

Nesreča se je domnevno zgodila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča, voznici, ki je bila v avtomobilu sama, pa so policisti odredili tudi preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal rezultat 0,74 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker se voznica z rezultatom ni strinjala, so ji odredili še strokovni pregled.

Krški policisti so popoldan obravnavali še eno prometno nesrečo, v katero je bil udeležen prijani voznik. Tokrat na Senovem. Po prvih ugotovitvah je 59-letnik med manevriranjem trčil v parkiran avtomobil.

Policisti so vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,88 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Med postopkom je kršil tudi javni red in mir, zato so mu napisali plačilni nalog še za prekršek.

Voznik in sovoznik nepoškodovana, avto pa uničen

V soboto zvečer je nato 25-letni voznik osebnega avtomobila peljal od Zameškega proti Kostanjevici. Policisti domnevajo, da je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven ceste, podrl kovinska varata ograje, trčil v pomožni objekt ob hiši in naposled pristal v cipresah.

V nesreči, v kateri je bil poleg voznika udeležen tudi 24-letni sovoznik, poškodoval tudi električno omarico na drogu električne napeljave. Obe osebi v vozilu sta jo odnesli brez poškodb, avtomobil pa je uničen.

Na kraju so posredovali reševalci, gasilci in policisti, ki so morali 25-letnega voznika zaradi lastne varnosti in varnosti okolice za kratek čas vkleniti. Domnevajo, da je dogajanju botrovalo tudi dejstvo, da je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Najstnik bo kazensko ovaden, za voznika na kraju poskrbel oče

Znova so morali policisti posredovati v noči iz sobote na nedeljo, ko se je zaradi izsiljevanja prednosti v križišču v Gorenjem Karteljevem zgodila prometna nesreča.

Policisti so ugotovili, da je 17-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Mirne Peči, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pred tem užival alkohol. Alkotest je namreč pokazal 0,13 mg/l alkohola v izdihanem zraku. V avtu je imel mladoletni voznik še štiri mladoletne potnike, eden od njih je v nesreči utrpel lažje poškodbe.

17-letnika bodo zaradi nevarne vožnje kazensko ovadili. Avto so mu zasegli, za voznika pa je poskrbel oče, ki je prišel na kraj.