Pijan sopotnik grozil policistu, z njim želel tudi fizično obračunati

Murskosoboški policisti so med kontrolo prometa obravnavali močno pijanega in nasilnega sopotnika. Ta ni želel upoštevati ukazov policista, pri tem pa mu ves čas grozil. 36-letnik je želel s policistom tudi fizično obračunati. Policisti so ga obvladali s pomočjo prisilnih sredstev in mu odvzeli prostost.

Patrulja PP Murska Sobota je minulo nedeljo malo pred 2. uro v Beltincih ustavila voznico osebnega vozila. Na sopotnikovem sedežu se je nahajal močno pijan moški, ki je izstopil iz vozila in pričel verbalno protestirati proti policijskemu postopku. Policist mu je pojasnil, da v času uradnega postopka potniki ne smejo izstopiti iz vozila oz. dokler jim to ni dovoljeno. Ukazal mu je, naj se usede nazaj v vozilo, kar pa sopotnik ni upošteval, zato mu je policist za dejanje predočil prekršek. 36-letnik je v nadaljevanju odšel na sredino vozišča, kjer je krilil z rokami in s tem ogrožal svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v prometu. Policist je stopil proti moškemu in mu ukazal, naj se umakne z vozišča. A ta je nenadoma planil proti policistu in ga želel fizično napasti. Policisti so moškega obvladali s pomočjo prisilnih sredstev, nato pa mu odvzeli prostost. Ves čas postopka je moški grozil policistu. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo. Zoper 36-letnika bo podana kazenska ovadba zaradi napada na uradno osebo (fotografija je simbolična). FOTO: Miro Majcen