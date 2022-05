Pijan trčil v hidrant in zabojnike za smeti

Policisti so bili včeraj okoli 18.30 obveščeni, da se je voznik osebnega avtomobila zaletel v hidrant in odpeljal s kraja nesreče na območju Šentjanža, pri odcepu za Koludrje. Takoj so reagirali in ugotovili, da je voznik po trku odpeljal do bližnjega naselja. Tam je avtomobil parkiral na dvorišču stanovanjske hiše in vožnjo nadaljeval z drugim vozilom. V Birni vasi so 46-letnega kršitelja izsledili, ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,36 miligramov alkohola, so pojasnili predstavniki Policijske uprave Novo mesto.