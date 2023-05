Pijan trčil v motorista s potnico pred seboj, oba huje poškodovana

Nesreča se je zgodila med uvozoma na Litijsko in Zaloško cesto v smeri Domžal (slika je simbolična).

Po do sedaj zbranih informacijah se je nesreča zgodila, ker je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v motorista, ki je vozil pred njim. Pri tem sta se huje telesno poškodovala voznik in potnica na motorju. Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v UKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo.

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku osebnega vozila pokazal 0.45 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, zato mu je bil odrejen strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.