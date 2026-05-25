Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pijan trčil v ograjo ob hiši, nato policistom grozil z ubojem

Senovo, 25. 05. 2026 09.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Policija

Na območju Senovega so krški policisti v nedeljo obravnavali 67-letnega voznika, ki je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo, nato pa policistom tudi grozil. Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste ter trčil v ograjo stanovanjske hiše, so sporočili s policije.

Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, so policisti med postopkom ugotovili, da moški sploh ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi preteklih prometnih kršitev mu je namreč sodišče že odvzelo vozniško dovoljenje. Vozil je tudi neregistriran, nezavarovan in tehnično nepregledan avtomobil.

Ker je kazal znake alkoholiziranosti, so mu policisti odredili preizkus, ki je pokazal kar 1,16 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Postopek se je nato še dodatno zaostril. Kršitelj je policiste žalil in jim grozil z ubojem, zato so morali zoper njega uporabiti prisilna sredstva, da so ga obvladali. Vozilo so mu zasegli, zaradi številnih prometnih kršitev pa bodo zoper njega na sodišče podali obdolžilni predlog. Policija bo proti njemu ukrepala tudi zaradi izrečenih groženj.

prometna nesreča vožnja pod vplivom alkohola policijsko poročilo grožnje policistom Senovo

Zaradi uhajanja plina evakuirali 95 oseb, eno osebo odpeljali v bolnišnico

24ur.com Bežal pred policisti, zapeljal na travnik, nato med begom padel in se poškodoval
24ur.com Na božično noč močno pijan trčil v policijsko vozilo
24ur.com Pijan voznik napadel policista in ga lažje poškodoval
24ur.com Skušali so ga zaustaviti, a jim je zbežal in se zaletel v betonsko ograjo
24ur.com Pijan, nepripet in brez dovoljenja drugemu vozniku odvzel prednost
24ur.com Bežal, vozil v napačno smer in trčil v policijski avtomobil
24ur.com Vozil brez dovoljenja in pod vplivom alkohola, nato bežal pred policijo
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nanjo se J.Lo lahko vedno zanese
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
zadovoljna
Portal
Poročne fotografije znane Slovenke navdušujejo splet
Dnevni horoskop: Biki iščejo stabilnost, rake čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Biki iščejo stabilnost, rake čaka naporen dan
Legendarna igralka pri 92 letih še vedno jemlje dih
Legendarna igralka pri 92 letih še vedno jemlje dih
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
To so poklici, ki danes prinašajo največ denarja (in razlika do povprečja vas lahko šokira)
Kdo so inženirji, ki prejemajo devetmestne zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo devetmestne zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Skriti francoski biser za nepozaben romantični pobeg
Skriti francoski biser za nepozaben romantični pobeg
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
okusno
Portal
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725