Pijan trčil v peško in pešca, ki je pred sabo potiskal voziček z otrokom

Nesreča se je zgodila nekaj po 15.30, ko je voznik zbil tri pešce in pobegnil. Ko so povzročitelja izsledili, so ugotovili, da gre za 66-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola. 66-letnik je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v 26-letno peško in 28-letnega pešca, ki je pred sabo potiskal voziček z otrokom.

Vsi so se v nesreči lažje poškodovali, oskrbeli so jih v novomeški bolnišnici.

"Policisti so še ugotovili, da je 66-letnik pred tem povzročil še eno nesrečo s pobegom, ko je v kraju Mačkovec pri Dvoru izgubil oblast nad vozilom, trčil v hidrant in nadaljeval vožnjo," so se sporočili iz PU Novo mesto, kjer okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preiskujejo, zoper povzročitelja pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.