Pijan trčil v prometni znak, s preizkusom alkoholiziranosti se ni strinjal

Včeraj okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti proti Vanganelu. Ugotovili so, da je 44-letni voznik osebnega avtomobila od Bošamarina proti Kopru v krožišču zapeljal desno v prometni znak.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 1,01 mg/l, s čimer se ni strinjal, zato je bil odrejen strokovni pregled. Njegov sopotnik, star 34 let, je kraj prometne nesreče zapustil, vendar se je kasneje vrnil na kraj. Oba sta se pri trčenju poškodovala in so ju odpeljali v SB Izola. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, so sporočili s PU Koper.