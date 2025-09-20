Pijan trčil v semafor in se huje poškodoval, drugi prekrižal pot motoristu

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, so bili v petek okoli 19.20 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na Križnem vrhu. Policisti so z ogledom ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je med zavijanjem v levo v križišču zaprl pot 55-letnemu vozniku motornega kolesa.

Voznik motornega kolesa se je pri padcu hudo telesno poškodoval.

Policisti so pri obeh udeležencih nesreče opravili preizkus alkoholiziranosti ter ugotovili, da sta vozila pod vplivom alkohola. Preizkus je pri povzročitelju pokazal 0,48 miligrama na liter izdihanega zraka, pri oškodovancu pa 1,08 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Zoper povzročitelja bodo policisti na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.