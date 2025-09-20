Svetli način
Črna kronika

Pijan trčil v semafor in se huje poškodoval, drugi prekrižal pot motoristu

Maribor, 20. 09. 2025 11.03 | Posodobljeno pred 59 minutami

Mariborski policisti so v noči s petka na soboto obravnavali dve prometni nesreči, ki so jih povzročili pijani vozniki. V obeh so udeleženci utrpeli tudi hujše poškodbe. V prvi je pijani voznik med zavijanjem v levo zaprl pot vozniku motornega kolesa, ki je prav tako vozil pod vplivom alkohola. Kasneje pa so obravnavali tudi nesrečo, v kateri je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v semafor.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, so bili v petek okoli 19.20 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na Križnem vrhu. Policisti so z ogledom ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je med zavijanjem v levo v križišču zaprl pot 55-letnemu vozniku motornega kolesa.

Voznik motornega kolesa se je pri padcu hudo telesno poškodoval.

Policisti so pri obeh udeležencih nesreče opravili preizkus alkoholiziranosti ter ugotovili, da sta vozila pod vplivom alkohola. Preizkus je pri povzročitelju pokazal 0,48 miligrama na liter izdihanega zraka, pri oškodovancu pa 1,08 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Zoper povzročitelja bodo policisti na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policija splošna
Policija splošna FOTO: Shutterstock

Nekaj ur kasneje, okoli 3.20 zjutraj, so policisti prejeli obvestilo o še eni nesreči, ki se je zgodila na Meljski cesti v Mariboru.

Policisti PU Maribor so z ogledom ugotovili, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila pred križiščem zaradi nepravilne smeri vožnje trčil v semafor ter se pri tem huje poškodoval.

Test alkoholiziranosti je pokazal, da je vozil z 0,79 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Zoper voznika bodo policisti na pristojno Okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

