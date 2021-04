Pijan trčil v vozilo Policije in pobegnil s kraja nesreče

Sinoči je 34-letni voznik osebnega avtomobila v Kalšah ob srečevanju trčil v bočno ogledalo službenega civilnega vozila Policije in po trčenju, ne da bi ustavil, odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga vseeno ujeli in ustavili. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel 34-letnik v organizmu 0,65 mg/l alkohola, sporočajo z mariborske policijske uprave.

Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.

Že v petkovih dopoldanskih urah pa so policisti v Brengovi ustavili 31-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pijan. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v krvi 1,22 mg/l alkohola.

Policisti so ga pridržali do streznitve in bodo tudi zoper njega podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, še sporočajo s PU Maribor.