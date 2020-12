Visoki uslužbenec Darsa močno pijan trčil v drevo

Prometna nesreča, ki jo je povzročil močno pijan voznik, se je zgodila v petek zvečer v naselju Nizka v občini Rečica ob Savinji. "Okoli 21.30 ure je pijan 60-letni voznik v Nizki zapeljal na travnik in trčil v drevo. V krvi je imel 2,30 promila alkohola," so zapisali pri Policijski upravi Celje.

Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za visokega uslužbenca Darsa, vodjo Avtocestne baze Vransko, Zvonka Hribernika, ki naj bi nesrečo povzročil s službenim vozilom Darsa. Pri tem pa naj bi celo kršil policijsko uro. Voznika naj bi po nesreči odpeljali v bolnišnico, a hujših poškodb ni utrpel.

Na PU Celje nam sicer te informacije niso potrdili. "Ker se vprašanje nanaša na konkretno fizično osebo, vam zaradi spoštovanja določil Zakona o varstvu osebnih podatkov nanj ne moremo odgovoriti," so pojasnili. Prav tako pa nimajo podatka o tem, ali je voznik nesrečo res povzročil s službenim vozilom.

Dars: Pričakujemo podrobno poročilo glede okoliščin prometne nesreče

Za odziv smo zaprosili tudi Dars, kjer so nam potrdili udeležbo njihovega vozila v prometni nesreči: "Potrdimo lahko, da je bilo službeno vozilo DARS, d. d., med vikendom udeleženo v prometni nesreči. Podrobnejših informacij v tem trenutku še ne moremo podati, saj pričakujemo podrobno poročilo glede okoliščin prometne nesreče. Na podlagi tega bo nato tudi sprejeta odločitev o morebitnih ukrepih."

Ob tem so na Darsu poudarili, da na družbi velja ničelna toleranca do uživanja alkohola ali psihoaktivnih snovi med vožnjo.

Nesreča naj bi se zgodila izven službenega časa, saj lahko nekateri uslužbenci službena vozila uporabljajo tudi v zasebne namene, za kar plačujejo boniteto.

Po naših informacijah naj bi voznika obravnavali zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola. Začasno naj bi mu odvzeli vozniško dovoljenje. Za takšen prekršek pa je zagrožena kazen v višini najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni izgubo vozniškega dovoljenja. Na PU Celje pa so nam potrdili, da so proti vozniku na sodišče podali obdolžilni predlog.