Pijan ustavil na obvoznici, brez luči in s pretečeno registracijo

Včeraj nekaj po 18. uri je policija dobila obvestilo, da na izolski obvoznici (smer Koper–Portorož) na voznem pasu stoji osebni avtomobil, ki nima prižganih luči in ni označen.

Policisti so ugotovili, da je se 40-letnemu vozniku pokvaril avto. Voznik ne poseduje vozniškega dovoljenja, vozilu pa je potekla registracija. Avto so policisti zasegli. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,04 mg/l. Prejel bo obdolžilni predlog.

Poročali smo že o nespametnih dejanjih voznikov na naši cestah. Posledice so lahko usodne. Z Darsa so nam posredovali nekaj posnetkov primerov nepravilne in nespametne vožnje na naših avtocestah – da vsi skupaj opozorimo na dejanja voznikov, ki so lahko zelo nevarna za vse udeležence v prometu.