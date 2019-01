Pijan ustavil vozilo in zaspal kar na vozišču

Policisti, ki so bili o ustavljenem vozilu obveščeni v ponedeljek okoli 6. ure, so 30-letniku, ki je spal v vozilu, zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ta je pokazal 0,76 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot so navedli, so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.