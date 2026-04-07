Pijan v cisterno natočil 470 litrov nafte in odpeljal brez plačila

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so bili v petek popoldan obveščeni o tatvini goriva na bencinskem servisu v Celju.

Storilec je namreč v cisterno, ki jo je imel nameščeno na prtljažnem delu vozila, natočil 470 litrov nafte in odpeljal, ne da bi plačal. Laški policisti so voznika, ki je imel ukradeno nafto še vedno v vozilu, ustavili na območju Strenskega.

Zaradi tatvine ga bodo kazensko ovadili. Zaradi prevoza nevarnega blaga sledi tudi prekrškovni postopek, ker pa je voznik vozil pod vplivom alkohola, so mu izdali tudi plačilni nalog.