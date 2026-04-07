Črna kronika

Pijan v cisterno natočil 470 litrov nafte in odpeljal brez plačila

Celje, 07. 04. 2026 14.35 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
M.P.
Cisterna

Zaradi tatvine večje količine goriva z bencinskega servisa v Celju moškega čakata kazenska ovadba ter prekrškovni postopek. Na črpalki je namreč v cisterno natočil dobrih 470 litrov nafte in nato odpeljal brez plačila. Ker je vozil pod vplivom alkohola, so policisti vozniku izdali še plačilni nalog.

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so bili v petek popoldan obveščeni o tatvini goriva na bencinskem servisu v Celju.

Storilec je namreč v cisterno, ki jo je imel nameščeno na prtljažnem delu vozila, natočil 470 litrov nafte in odpeljal, ne da bi plačal. Laški policisti so voznika, ki je imel ukradeno nafto še vedno v vozilu, ustavili na območju Strenskega.

Zaradi tatvine ga bodo kazensko ovadili. Zaradi prevoza nevarnega blaga sledi tudi prekrškovni postopek, ker pa je voznik vozil pod vplivom alkohola, so mu izdali tudi plačilni nalog.

nafta cisterna tat policija

Padalo se je zaprlo, padel je z višine 20 metrov

Na 27-letnika se je podrla kovinska konstrukcija, za posledicami umrl

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
07. 04. 2026 16.25
Sej glede na trenutno stanje v državi je res bolje,da smo cel dan pijani,se vozimo okoli in na PETROLOVIH črpalkah zastonj tankamo-NAMERNO seveda ....
Odgovori
-1
0 1
golobove drobtinice
07. 04. 2026 16.32
Kdaj se bo narod navadil, da ni več sramota za odraslo osebo, če v javnosti (gostilne, lokali) za žejo NE PIJE ALKOHOLA. Zdaj gredo zadeve celo v to smer, da tudi ženske vedno bolj posegajo po alkoholu.
Odgovori
0 0
sencina
07. 04. 2026 16.22
Ponavadi je alko olajševalna okoliščina.Z odvetnikom od Janeza se odškodnino zdre.
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
07. 04. 2026 16.18
Biser.
Odgovori
-1
0 1
Emyy
07. 04. 2026 16.12
Vsakemu se lahko zgodi
Odgovori
+1
2 1
rok1211
07. 04. 2026 16.12
Še tablice se mu ni dalo zalepit
Odgovori
-1
1 2
Blokiran 3 dni
07. 04. 2026 16.06
Ne bom komentiral.
Odgovori
+1
3 2
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 15.50
A v gostilni je plačal
Odgovori
+7
8 1
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 15.47
Tu se vidi vplil desnih medijev.. V strahu, da bo bencina zmanjkalo je šel takoj nalit in to pijan in brez denarja
Odgovori
-2
5 7
Pujček
07. 04. 2026 15.45
Trump ukrade največja nahajališča na svetu pa ga nihče ne obsodi. Samo v naciukrajini je gnusna, z nečim izvana, genocidna...vojna. Poglejte se v ogledalo, predvsem pa podporniki Izraela.
Odgovori
+2
8 6
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 15.44
Glede na lokacijo in stanje sem prepričan, da gre za volilca desnice
Odgovori
-9
4 13
daiči
07. 04. 2026 15.43
Kva pa un k je na petrolu 14 dni nazaj vkral 240l nafte, a so ga dobil. Natanku, pa spelu.
Odgovori
+2
2 0
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 15.42
Tu se lepo vidi naša kultura... Vse tisto kar je pršparal na pumpi je prej pustil za šankom
Odgovori
+5
7 2
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 15.41
Pozabil plačati zaradi alkota
Odgovori
+0
3 3
daiči
07. 04. 2026 15.40
Ta je sam pozabu. Taki majo dnar.
Odgovori
+6
6 0
300 let do specialista
07. 04. 2026 15.30
Mogoče je šele zdaj dobil potni nalog izpred 14 dni🤣 vestno dela.
Odgovori
+5
5 0
Fery Zaka
07. 04. 2026 15.29
Če bi bil samo pijan, bi šlo. Ali če bi samo gorivo ukradel, tudi. Oboje hkrati pa ne gre.
Odgovori
+3
3 0
ZIPPO
07. 04. 2026 16.27
Gre,gre 🤣
Odgovori
0 0
Drugorazredni Turk
07. 04. 2026 15.27
Se ga je preventivno mal nacukal, da bo lahko trdil da ni vedel kaj dela, če bi ga dobili hehe. Bil pa dost trezen, da ve ne sme iti plačat take količine. Verjetno, če ni imel toliko denarja pri sebi, mu bo že s tem dokazan naklep, da ni imel namena plačati, ne pa da je samo "pozabil" kar bo trdil.
Odgovori
+5
6 1
