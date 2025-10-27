Svetli način
Črna kronika

Pod vplivom alkohola v kombiju prevažal šolske otroke

Dravograd, 27. 10. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
4

Dravograjski policisti so na zadnji dan pouka pred jesenskimi počitnicami obravnavali voznika kombija za prevoz otrok, pri katerem je test alkoholiziranosti pokazal 0,13 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (0,26 promila alkohola). Vozniku so zaradi slednjega odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in izločili iz prometa, za varnost otrok pa je bilo ustrezno poskrbljeno.

Šolska pot
Šolska pot FOTO: Bobo

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so policisti v petek zjutraj na območju Dravograda med regijsko poostreno kontrolo nad organiziranimi prevozi šolskih otrok obravnavali voznika kombiniranega vozila za prevoz otrok.

Vozniku je namreč preizkus alkoholiziranosti pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,13 miligrama alkohola oziroma 0,26 promila alkohola.

Vozniku so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga izločili iz prometa. Zaradi kršitve so mu izdali tudi plačilni nalog.

Za varnost otrok je bilo ustrezno poskrbljeno.

šola kombi alkohol otroci policija
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rok Savšek
27. 10. 2025 12.02
-1
jaoo kak naslov pijan prevažal otroke🤦‍♂️ 0.13... se prau en pir😁💪...se strinjam d more bit 0.0 profesionalni šofer... sam pijan pa res ni bil no 0.13...🤣
ODGOVORI
0 1
Medo1964
27. 10. 2025 12.02
-1
Nic ne pise, kdo jih bo sedaj vozil v solo.... Policija?
ODGOVORI
0 1
NeXadileC
27. 10. 2025 11.50
+1
Spet...
ODGOVORI
1 0
Bigbadjohn
27. 10. 2025 11.50
+1
No, ni bil ravno hudo v rožcah...
ODGOVORI
2 1
