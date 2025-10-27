Pod vplivom alkohola v kombiju prevažal šolske otroke

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so policisti v petek zjutraj na območju Dravograda med regijsko poostreno kontrolo nad organiziranimi prevozi šolskih otrok obravnavali voznika kombiniranega vozila za prevoz otrok.

Vozniku je namreč preizkus alkoholiziranosti pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,13 miligrama alkohola oziroma 0,26 promila alkohola.

Vozniku so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga izločili iz prometa. Zaradi kršitve so mu izdali tudi plačilni nalog.

Za varnost otrok je bilo ustrezno poskrbljeno.