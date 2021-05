Pijan v Temenico: iz vode ga je rešil voznik, ki je pripeljal mimo

Kot so še zapisali v policijskem sporočilu, je po prvih voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljal s ceste v reko. Iz vozila pa ga je torej rešil voznik, ki je videl nesrečo. Ta se je ustavil in 63-letniku pomagal iz vode, slednji pa je nato kraj nesreče zapustil še pred prihodom policistov. Ti so ga nato zvečer našli na njegovem domu.

Policisti so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, avtomobil pa že nekaj let ni registriran. Policisti so mu zato odvzeli registrske tablice. Opravljen preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,72 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.