Pijan vijugal po cesti in trčil v drevo

Voznika, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so oskrbeli reševalci, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico.

V soboto, okoli 9.30, so novomeške policiste obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega vozila, ki naj bi v Novem mestu vijugal po vozišču, večkrat zapeljal na pločnik in na Ulici Slavka Gruma trčil v drevo.

Nesreča se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola.

Policisti so ugotovili, da je 58-letnik nesrečo povzročil zaradi neprilagojene hitrosti, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,46 miligrama alkohola (3 g/kg). Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti vozniku izdali plačilni nalog, na sodišče pa naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s PU Novo mesto.