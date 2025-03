Pijan vijugal po cesti, trčil v signalizacijo in ignoriral znake policistov

Krški policisti so bili v sredo nekaj pred 15. uro obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti iz smeri Brežic proti Novemu mestu vijugal po cesti, trčil v prometno signalizacijo in z nezanesljivo vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu.

Policisti so kršitelja izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, ki jih sprva ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Nazadnje so 58-letnega voznika uspeli ustaviti v Leskovcu pri Krškem, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so vozniku odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih snovi; opravljanje strokovnega pregleda je sicer odklonil. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, s katerim so ugotovili, da je imel 58-letnik v litru izdihanega zraka 1,05 miligrama alkohola (2,2 g/kg).

Policisti so vozniku odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve sicer določajo globo v višini 3180 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 41 kazenskih točk.