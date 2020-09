Pijan vozil 106 kilometrov na uro skozi naselje

Koroški policisti so obravnavali voznika osebnega vozila, ki je skozi naselje v Dobji vasi vozil s hitrostjo 106 kilometrov na uro. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel voznik 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu na kraju odvzeli vozniško dovoljenje. Na Gorenjskem pa se je voznik traktorja, ki je prav tako "napihal", zapeljal z vozišča, se prevrnil in pri tem poškodoval.

V četrtek, okrog 20. ure, so policisti v Dobji vasi, na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem, obravnavali voznika osebnega vozila, ki je v naselju, pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozil 106 kilometrov na uro. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,6 promila v krvi). Vozniku smo na kraju odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo ga čaka 1.000 evrov globe in devet kazenskih točk, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. icon-expand Alkohol in vožnja FOTO: Dreamstime Gorenjski policisti pa so včeraj obravnavali traktorista, ki je na območju Žirovnice pri nadvozu čez avtocesto zapeljal z vozišča in se prevrnil. Preizkus alkoholiziranosti pri njem je pokazal rezultat 1,36 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Proti vozniku poteka prekrškovni postopek zaradi hujše kršitve.