Pijan vozil na avtocesti in prejel 2100 evrov globe

Policista sta kršitelju prepovedala nadaljnjo vožnjo in mu izdala plačilni nalog. Poleg globe v višini 2100 evrov sta mu izrekla še stransko sankcijo 25 kazenskih točk.

Kombinacija prehitre vožnje in vožnje pod vplivom alkohola najpogosteje botruje najhujšim prometnim nesrečam, opozarjajo policisti. Zato voznike opozarjajo, naj upoštevajo omejitve hitrosti in naj ne vozijo, če so pred tem uživali alkoholne pijače.