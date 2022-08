Pijan vozil otroke z neregistriranim vozilom in žalil policiste

Črnomaljski policisti so včeraj med kontrolo prometa pri Gribljah želeli ustaviti voznika osebnega avtomobila, ki pa znakov za zaustavitev ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Ko so pobeglega zaustavili, so ugotovili, da 29-letni kršitelja, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. "Kršitelj je v vozilu prevažal več otrok, ki na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi, in je ves čas postopka žalil policiste," so pojasnili predstavniki Policijske postaje (PU) Novo mesto.