Pijan vozil po napačni smeri na dolenjski avtocesti

Novomeški policisti so na avtocesti proti Obrežju obravnavali nevarnega voznika, ki je pod vplivom alkohola vozil v napačni smeri. Na opozorilne signale se ni odzival, vozilo je poskušal celo obrniti in pri tem trčil v varovalno ograjo. Policisti so ga nato uspešno zadržali in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligramov alkohola.

Včeraj so bili nekaj po 19. uri policisti PU Novo mesto večkrat obveščeni, da na avtocesti v smeri proti Obrežju voznik vozi v napačni smeri. Da so izsledili nevarnega voznika in zagotovili varnost drugih udeležencev v prometu, so takoj na kraj napotili vse razpoložljive policijske patrulje. icon-expand Voznik se na policijske signale ni odzival (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Voznika VW passata so policisti pri odcepu za Novo mesto tudi izsledili, ga ustavljali, vendar znakov policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Pri avtocestnem postajališču Starine je nameraval avto obrniti, pri tem pa čelno trčil v varovalno ograjo in poskušal nadaljevati z vožnjo, kar so mu policisti preprečili. Med postopkom obravnave so policisti ugotovili, da je 53-letni kršitelj pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligramov alkohola. Zoper voznika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. icon-expand