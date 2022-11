Pijani voznik hitrost prekoračil za 70 km/h

Zaradi znakov alkoholiziranosti so 55-letniku odredili preizkus z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo ter mu odvzeli vozniško dovoljenje.

Mariborski policisti so minuli petek popoldan, na avtocesti A4 med Slivnico in Hajdino, med nadzorom cestnega prometa s civilnim vozilom, ki ima vgrajen videonadzorni sistem Provida 2000, ujeli prehitrega voznika. Na odseku avtoceste, kjer je omejitev hitrosti 130 km/h, je namreč 55-letni voznik osebnega vozila iz okolice Maribora vozil s povprečno hitrostjo 200 km/h.

Policisti opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. "Zaradi alkohola se zmanjšujejo voznikove sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, predvidevanja in presoje ter ustreznega ravnanja. Hitrost in vožnja pod vplivom alkohola sta najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, zato naj bo to ponovni poziv vsem voznikom, da vozijo strpno, previdno, da hitrost vožnje prilagodijo stanju cest in razmeram v cestnem prometu ter da spoštujejo cestno prometne predpise," pozivajo policisti.