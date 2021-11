Pijan voznik, ki ga je dvakrat ujel radar, dobil 2.500 evrov globe

Celjski policisti so v četrtek ob 21.20 na počivališču Lopata ustavili 58-letnega slovenskega voznika osebnega avtomobila znamke audi Q5, ki je med vožnjo po avtocesti kar dvakrat občutno prekoračil hitrost, so sporočili s PU Celje.

Najprej ga je ujel stacionarni merilnik hitrosti na Polskavi, kjer je ob omejitvi hitrosti vožnje na 130 km/h vozil s kar 196 km/h. Na stacionarnem merilniku hitrosti Slatina pa mu je bila ob omejitvi na 100 km/h izmerjena hitrost vožnje kar 186 km/h.

V postopku so policisti ugotovili, da je ob prehitri vožnji vozil še pod vplivom alkohola, saj mu je alkotest ob preizkusu alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,56 mg/l alkohola v izdihanem zraku.



Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali vožnjo in izdali plačilni nalog za 2.500 evrov globe. Izrekli so mu tudi 30 kazenskih točk.

Mimo stanovanjskih blokov s 102 km/h

V Mirni so občinski redarji rekorderja ujeli v preventivni akciji, ki so jo izvedli na pobudo občanov. Hitrost so v preteklih dneh merili na državni cesti v središču Mirne, ob stanovanjskih blokih. V dveh dneh so zaznali 24 hujših kršitev. Rekorder je bil voznik, ki je podnevi skozi Mirno peljal s hitrostjo 102 km/h. Preventivno akcijo merjenja hitrosti bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, so sporočili z občine.

Za skoraj 70 odstotkov prekoračena skupna teža in osna obremenitev

Novomeški policisti pa so pri nadzoru prometa na avtocesti na Obrežju opravili nadzor tovornega vozila, ki je prevažalo prehrambene izdelke. Vozilo z italijanskimi registrskimi oznakami je vozil 25-letni državljan Slovenije. V postopku je bilo s tehtanjem ugotovljeno, da je bilo vozilo preobremenjeno.

Tovorno vozilo, čigar največja dovoljena masa je znašala 3500 kg, je bilo težko kar 5900 kg. Prav tako je bila ugotovljena tudi prekoračitev osnih obremenitev za 69 odstotkov, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so na kraju vozniku izdali plačilni nalog v višini 1900 evrov, vozilo pa izključili iz prometa. Uvedli bodo tudi prekrškovni postopek, v okviru katerega bodo ugotavljali tudi odgovornost pravne osebe.