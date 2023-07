Pijan voznik na Bledu trčil v tri vozila, v krvi je imel 1,85 g/kg alkohola

Nesrečo je v četrtek povzročil voznik osebnega avtomobila, ki na spolzkem in mokrem vozišču ni obvladoval svojega vozila. Trčil je v tri druga osebna vozila, ki so zaradi gostega prometa stala v koloni na nasprotnem smernem vozišču. V prometni nesreči je nastala večja materialna škoda štiri osebe pa so bile lažje poškodovane.

Policisti so voznika, ki je prometno nesrečo povzročil pridržali, zoper njega pa vodijo predkazenski postopek zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja Nevarne vožnje. Ugotovljeno je bilo, da je imel voznik v urinu 3,25 alkohola, v krvi pa 1,85 g/kg alkohola, so sporočili s PU Kranj.