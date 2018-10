Pijan voznik na prehodu za pešce huje poškodoval žensko

Kot so danes sporočili iz policijske uprave Maribor, je 29-letni voznik, doma iz Maribora, vozil avtomobil po Nasipni ulici v Mariboru in ko je pripeljal do zaznamovanega prehoda za pešce, ni omogočil varnega prečkanja vozišča 27-letni peški, prav tako doma iz Maribora, ki je bila na prehodu za pešce.

S sprednjim delom vozila je trčil v peško in psa. Peška je utrpela hude telesne poškodbe in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Pes je na kraju nesreče poginil.

Voznik je bil preizkušen z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,88 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled v UKC Maribor. Zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu bodo zoper njega vložili kazensko ovadbo.