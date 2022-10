Pijan voznik napadel policista in ga lažje poškodoval

Krški policisti so bili zvečer obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki je z nezanesljivo vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. V krožišču v Krškem je najprej trčil v prometni znak, potem pa nadaljeval z vožnjo. Ko so ga policisti ustavili, so ugotovili, da je trčil v znak zaradi neprilagojene hitrosti, ker je izgubil oblast nad avtomobilom.

Odredili so mu test alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je v litru izdihanega zraka imel 1,00 miligrama alkohola. Kršitelju so odredili pridržanje, a se je ta temu uprl, med postopkom pa fizično napadel policista, ga brcnil in lažje poškodoval.