Pijan voznik z avtomobilom obstal na železniških tirih

Na Plinarniški cesti v Celju je na industrijskih železniških tirih obstalo osebno vozilo. Voznik je vozil v smeri Trnovelj in na železniškem prehodu zapeljal na tire. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel voznik skoraj dva promila alkohola v krvi.

Voznika so policisti pridržali do streznitve in mu zasegli vozilo, so sporočili s PU Celje.