Pijan voznik po dolenjski avtocesti divjal skoraj 215 kilometrov na uro

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocesti med Dobruško vasjo in Krškim izvajali meritve hitrosti z video nadzornim sistemom Provida. Pri vozniku osebnega avtomobila Audi A5 so izmerili hitrost 214,8 km/h, zato so 20-letnika ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

V litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1440 evrov in izrekli devet kazenskih točk.