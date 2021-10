Pijan voznik pobegnil s kraja nesreče, policisti so mu zasegli avtomobil

Črnomaljski policisti so bili nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči v Petrovi vasi, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in odpeljal s kraja nesreče. Policisti so voznika izsledili, pri ogledu kraja nesreče pa ugotovili, da je 51-letni voznik zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki je vozil iz nasprotne smeri. Povzročitelj nesreče je vozil z neveljavnim vozniškim dovoljenjem in imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola. Policisti so kršitelju zasegli avtomobil znamke Audi in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o voznikih za omenjene kršitve določata globo v višini 2.320 evrov, so sporočili s PU Novo mesto.