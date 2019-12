Pijan trčil v policijsko patruljo in padel v vodnjak

V petek malo po 22. uri so policisti dobili obvestilo o kršenju javnega reda in miru na širšem območju Murske Sobote, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave Suzana Rauš.

Na kraj so poslali patruljo, a je 26-letni kršitelj odpeljal, še preden je prispela tja. Srečali so se na poti – moški, za katerega se je izkazalo, da je kar precej popil, je pripeljal po sredini vozišča in oplazil njihovo službeno vozilo, nato pa, ne da bi ustavil, odpeljal naprej. Policisti pa za njim.

Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je povzročil še eno nesrečo. V naselju Krog je trčil v ograjo pri stanovanjski hiši in poškodoval pokrov šest metrov globokega vodnjaka. Izstopil je iz vozila in padel v vodnjak.

Policista sta mu želela pomagati, a je iz vozila takrat izstopila še sopotnica, starejša mladoletnica, s tal pobrala večji kamen in stekla proti policistu. Nameravala ga je napasti, ob tem mu je tudi grozila. Ker se na poziv ni želela umiriti, jo je policist obvladal z uporabo prisilnih sredstev.

Voznik je bil medtem še vedno v vodnjaku. Iz njega so ga potegnili šele gasilci.

Oba, tako voznika kot sopotnico, so odpeljali v bolnišnico. Moški je tudi tam kršil javni red in mir, zato so zanj odredili pridržanje, medtem ko so dekle predali staršem.

Preizkus alkoholiziranosti je pri vozniku pokazal 0,80 mg/l alkohola v izdihanem zraku. V vozilu so našli tudi zavojček neznane posušene snovi, najverjetneje konoplje. V primeru potrditve suma bo zoper voznika uveden prekrškovni postopek.

Zaradi povzročitve dveh prometnih nesreč bo zoper 26-letnega voznika podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje. Zoper osumljeno starejšo mladoletnico pa bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.