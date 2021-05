Pijan voznik šolskega avtobusa povzročil prometno nesrečo

V ponedeljek je malo po 7. uri zjutraj voznik šolskega avtobusa med manevriranjem trčil v nadstrešek avtobusnega postajališča v okolici Ormoža. V trčenju se je poškodovalo steklo na avtobusu, razbilo pa se je tudi več stekel postajališča, sporoča PU Maribor. V času nesreče je bilo na avtobusu 10 do 15 otrok, k sreči pa nihče ni bil poškodovan.

Voznik avtobusa je po trčenju nadaljeval z vožnjo in opravil prevoz šolskih otrok. Šele kasneje je o nesreči in poškodbi vozila obvestil svoje nadrejene, ti pa so od njega zahtevali, da obvesti Policijo.

Policisti so nato vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel v organizmu 0,30 mg/l alkohola – in to več kot dve uri po nesreči. "Policisti so mu seveda začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo," še sporočajo s PU Maribor.

O vseh ugotovitvah so policisti seznanili dežurno državno tožilko pristojnega tožilstva, saj so obstajali razlogi za sum, da je voznik šolskega avtobusa storil kaznivo dejanje. Po proučitvi je pristojna tožilka podala usmeritev, da se prometna nesreča obravnava kot prekršek. Zaradi tega so mu policisti vročili plačilni nalog.