Pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja trčil v otroka na mopedu

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, se je prometna nesreča zgodila v sredo okoli 19.30. Otrok je vozil neregistriran moped po cesti iz smeri Metnaja proti Stični v občini Ivančna Gorica. Voznik tovornega vozila, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, je vanj trčil z bokom in ga prevozil. Voznik tovornega vozila je po trčenju s kraja odpeljal brez ustavljanja.

Policisti so ga kmalu zatem izsledili ter ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, imel je 0,83 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled, o sumu storitve kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Staršem otroka so policisti izdali globo. Otrok, ki se je v nesreči huje poškodoval, po doslej znanih podatkih ni v smrtni nevarnosti, so še zapisali na PU Ljubljana.