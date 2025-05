Pijan 64-letnik trčil v pešca, ta umrl na kraju nesreče

Kot so sporočili murskosoboški policisti, se je nesreča zgodila v petek zvečer na Kranjčevi ulici v Moravskih Toplicah. Povzročitelj nesreče, 64-letnik, je pripeljal iz smeri Martjancev, nato pa na označenem prehodu za pešce trčil v pešca, ki je pravilno prečkal cesto.

Pešca, prav tako 64-letnika, je nato odbilo v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Pešec je po trčenju obležal na vozišču in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju.

Policisti so povzročitelju odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,84 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled in ga pridržali.

Kraj nesreče sta si ogledala tudi preiskovalni sodnik murskosoboškega okrajnega sodišča in državni tožilec iz državnega tožilstva v Murski Soboti.

Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti vložili kazensko ovadbo, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Zaradi ogleda prometne nesreče je bila regionalna cesta zaprta do pol enih zjutraj.