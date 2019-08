Pijan voznik trčil v prometno tablo na gorenjski avtocesti in pristal na strehi

Včeraj se je na štajerski avtocesti na viaduktu Petelinjek v smeri Celja zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik kombija s priklopnikom. Ker je voznik kombija vozil z neprilagojeno hitrostjo, je vozilo začelo zanašati po vozišču, nato pa je trčilo v vozilo pred njim ter se prevrnilo na bok. Pet potnikov v kombiju je bilo lažje poškodovanih – vsi, tudi voznik, so bili romunski državljani. 35-letniku za volanom je bil izdan plačilni nalog, zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče pa je bila več kot tri ure zaprta avtocesta v smeri Celja. Obvoz za osebna vozila je bil urejen preko izvoza Blagovica.

Ponoči okoli 1.20 pa so policisti obravnavali prometno nesrečo na gorenjski avtocesti pred Povodjem v smeri Ljubljane, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zato je vozilo zaneslo, dvignilo v zrak, nato pa je trčilo v prometno tablo zunaj vozišča, kjer se je prevračalo in obstalo na strehi. Odpadli deli vozila so poškodovali vozili, ki sta pripeljali mimo.

V nesreči sta se lažje poškodovala voznik in potnica v vozilu. Voznik je bil preizkušen z alkotestom, ki je pokazal 0,98 mg/l alkohola v organizmu. Policisti zoper voznika vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.