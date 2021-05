Pijan voznik ustavil avto sredi ceste in zaspal

Novomeške policiste je v noči na četrtek občan opozoril na nevarno ravnanje voznika osebnega avtomobila, ki naj bi zaradi opitosti omagal in zaspal v avtomobilu, ki ga je ustavil sredi ceste. Policisti so se takoj odzvali in izsledili 45-letnega kršitelja, ki so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligramov alkohola (1,14 g/kg). Vozniku so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Že prej, okoli 20.30, pa so policisti med kontrolo prometa v Dolenjem Kamenju ustavili voznika in ugotovili, da 35-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,34 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.