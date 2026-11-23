V petek zgodaj zjutraj so policisti na avtocesti na območju naselja Dragučova opazili avtomobil brez vrat. Voznik se je peljal v smeri Lenarta.

39-letnika iz okolice Pernice so ustavili in ugotovili, da vozi pijan (1,35 mg/l alkohola). Moški je pred tem povzročil še prometno nesrečo z materialno škodo. Na avtocesti je namreč trčil v kovinsko varnostno ograjo.

Policisti so mu odredili prepoved nadaljnje vožnje in podali obdolžilni predlog.