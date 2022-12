Pijan voznik zaspal v križišču

Kamniške policiste so v četrtek obvestili, da po Kamniku nezanesljivo vozi voznik. Vozilo so izsledili v križišču, kjer se je voznik ustavil in za volanom zaspal. Policisti so mu odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal rezultat 1,53 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje, na pristojno okrajno sodišče pa bodo zoper njega podali tudi obdolžilni predlog. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je za tovrstni prekršek predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Policisti ob tem opozarjajo voznike, naj vozijo le trezni. "Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu," so opozorili.