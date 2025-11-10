Pijan vozniki trčil v drugo vozilo, pobegnil, zapeljal s ceste in se prevrnil

Malo po 20.40 uri so policisti v naselju Šmarje pri Sežani obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami. Policisti so ugotovili, da je 76-letni moški iz okolice Divače vozil po regionalni cesti iz smeri Križa proti Šmarjam in v kraju imenovanem Kriški bori, med prehitevanjem 74-letne voznice iz okolice Divače, trčil v zadnji levi del njenega osebnega avtomobila. Po trčenju je povzročitelj z vožnjo nadaljeval v smeri Šmarij, oškodovanka pa za njim.

Ker ga je izgubila iz vidnega polja se je odpeljala na Policijsko postajo Sežana. Pobegli voznik je v nadaljevanju v naselju Šmarje pri Sežani zapeljal v desno izven vozišča po nabrežini, kjer je s prednjim delom vozila trčil v štor. Po trčenju se je vozilo prevrnilo in obstalo na strehi, voznik pa je bil lažje poškodovan. Povzročitelju je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,59 mg/l alkohola, prav tako mu je bil odrejen strokovni pregled. Zaradi telesnih poškodb je bil odpeljan v bolnico Izola. Policisti bodo zoper njega napisali kazensko ovadbo.