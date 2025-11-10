Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Pijan vozniki trčil v drugo vozilo, pobegnil, zapeljal s ceste in se prevrnil

Sežana , 10. 11. 2025 14.20 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
3

V bližini Sežane se je zgodila prometna nesreča, ko je 76-letnik pri poskusu prehitevanja zbil drugo vozilo. Po trčenju je pobegnil, a ga je druga udeleženka nesreče zasledovala do PP Sežana. Njegova vožnja se je končala s prevrnjenim vozilom. Voznik je utrpel lažje poškodbe, izkazalo se je, da je pijan.

Malo po 20.40 uri so policisti v naselju Šmarje pri Sežani obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami. Policisti so ugotovili, da je 76-letni moški iz okolice Divače vozil po regionalni cesti iz smeri Križa proti Šmarjam in v kraju imenovanem Kriški bori, med prehitevanjem 74-letne voznice iz okolice Divače, trčil v zadnji levi del njenega osebnega avtomobila. Po trčenju je povzročitelj z vožnjo nadaljeval v smeri Šmarij, oškodovanka pa za njim.   

Zapora cest
Zapora cest FOTO: Luka Kotnik

Ker ga je izgubila iz vidnega polja se je odpeljala na Policijsko postajo Sežana. Pobegli voznik je v nadaljevanju v naselju Šmarje pri Sežani zapeljal v desno izven vozišča po nabrežini, kjer je s prednjim delom vozila trčil v štor. Po trčenju se je vozilo prevrnilo in obstalo na strehi, voznik pa je bil lažje poškodovan. Povzročitelju je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,59 mg/l alkohola, prav tako mu je bil odrejen strokovni pregled. Zaradi telesnih poškodb je bil odpeljan v bolnico Izola. Policisti bodo zoper njega napisali kazensko ovadbo.

prometna nesreča Sežana beg alkohol telesne poškodbe
Naslednji članek

Vojaški helikopter na pomoč dvema pohodnikoma

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odkrito in resnično
10. 11. 2025 15.11
+1
To je pač rezultat odločitve levaškega ustavnega sodišča. Sedaj si taki mislijo, da tudi če napiham, se bom pač pritožil in bom dobil. Zato je toliko alkohola, še vedno. Namesto še hujših kazni in odvzema izpita, opravljanja družbeno koristnega dela.
ODGOVORI
1 0
Victorinox
10. 11. 2025 15.06
Presneta pijača in neodgovornost voznikov. V Italiji za take vragolije menda plačaš 20000 EUR kazni, zasežejo ti avtomobil, vozniško tudi izgubiš. Če ne moreš plačati, moraš odslužiti z delom v Italiji.
ODGOVORI
0 0
PuntaChristo
10. 11. 2025 15.00
+2
Zanimivo, tukaj se pa komentirat. Torej pri članku kjer so trije spredaj v avtu sedeli, pa to ni bila Multipla, to ni bil občan, ampak zigy.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330