Pijan z gumenjakom po Ljubljanici, ženska pred zapornico skočila v vodo

"V nedeljo okoli 23. ure smo prejeli obvestilo, da se pri zapornicah na Šuštarjevem nabrežju nad gladino reke Ljubljanice nahaja ženska, ki sama ni mogla iz vode in se je držala za vejevje, da je ni odnesel tok. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so mlajšo žensko s pomočjo vrvi rešili na kopno," so sporočili ljubljanski policisti.

Kmalu po intervenciji so policisti ugotovili, da se je ženska po Ljubljanici prevažala v gumenjaku skupaj s še dvema mlajšima moškima, na plovilu pa je bil tudi pes.