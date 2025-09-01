Svetli način
Pijan z gumenjakom po Ljubljanici, ženska pred zapornico skočila v vodo

Ljubljana, 01. 09. 2025 09.31 | Posodobljeno pred 55 minutami

N.L.
20

Nespametno ravnanje trojice, ki se je v nedeljo zvečer z gumenjakom odpravila na plovbo po Ljubljanici. Pri zapornicah na Šuštarjevem nabrežju jim je odpovedal motor, zato je ženska skočila v vodo, moška pa je odnesel močan tok. Na čolnu je bil tudi pes, ki je z laježem pritegnil pozornost policista. Ta je zabredel v vodo in moška s pomočjo vrvi zvlekel na kopno.

"V nedeljo okoli 23. ure smo prejeli obvestilo, da se pri zapornicah na Šuštarjevem nabrežju nad gladino reke Ljubljanice nahaja ženska, ki sama ni mogla iz vode in se je držala za vejevje, da je ni odnesel tok. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so mlajšo žensko s pomočjo vrvi rešili na kopno," so sporočili ljubljanski policisti. 

Kmalu po intervenciji so policisti ugotovili, da se je ženska po Ljubljanici prevažala v gumenjaku skupaj s še dvema mlajšima moškima, na plovilu pa je bil tudi pes. 

Zapornica na Ljubljanici
Zapornica na Ljubljanici FOTO: Shutterstock

"Ker je na čolnu odpovedal motor, je pri zapornicah skočila v reko, ostali dve osebi pa sta ostali na čolnu, ki ga je odnesel močan tok. Pri Zaloški cesti, kjer se je slišal lajež psa, ju je opazil policist, ki je zabredel v vodo in ju s pomočjo vrvi zvlekel na kopno," so potek reševanja opisali na Policijski upravi Ljubljana. Vse tri osebe in psa so iz vode rešili nepoškodovane. 

"Njihovo nespametno ravnanje oziroma plovba po Ljubljanici se je tako zaključila brez posledic, ki bi bile lahko brez hitrega posredovanja policistov, tudi veliko hujše," še opozarjajo policisti, ki so ugotovili tudi, da je čoln upravljala pijana oseba, ki je kršila tudi določbe zakona o plovbi v celinskih vodah. Moški je čoln namreč upravljal brez izpita in v nasprotju z varnostjo plovbe. Policisti zoper njega vodijo postopek o prekršku.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
01. 09. 2025 10.31
Če je policist le zabredel v Ljubljanico, da jih je rešil, potem bi se sama kamot rešila na kopno. Ampak, kdaj je pa še pijan človek razmišljal trezno. Kar dobro se jim je izšlo.
ODGOVORI
0 0
4krogci
01. 09. 2025 10.31
+1
ah pustte jih pa naj telovadijo cez zapornico!
ODGOVORI
1 0
Deathstar
01. 09. 2025 10.25
+2
Takoj mu izpit za čoln vzet pa 18 kazenskih sider....
ODGOVORI
2 0
Odgovorno
01. 09. 2025 10.16
+0
tejle trije imajo sigurno danes zjutraj službe. Kok so kaj zbrani pri delu sedaj?
ODGOVORI
1 1
MucaNeGrize
01. 09. 2025 10.13
+10
zakaj pa so jih reševali...? edino psa bi reševali, on ni nič kriv...
ODGOVORI
11 1
daiči
01. 09. 2025 10.17
+3
Zato k tud opankarje z visokogorja resujejo, ker smo bogata drzava in mamo dnar za neumnosti.
ODGOVORI
4 1
daiči
01. 09. 2025 10.13
+0
Sam res kokr pravte dol, je blo u tj zgodbi psa najbol škoda.
ODGOVORI
2 2
wsharky
01. 09. 2025 10.11
+4
ti Zoranovi meščani presenečajo
ODGOVORI
7 3
Naiskreni
01. 09. 2025 10.06
+2
je šlo za transfer okvirjev... in reševanje problema kako vsebino izpraznjenih žepov spraviti iz centra? 🤣🤣
ODGOVORI
2 0
Pikaponca
01. 09. 2025 10.05
+3
Na Bledu pa sestanek največjih umskih in socialnih revežev Evrope in Balkana )) sicer pa tja sodimo..
ODGOVORI
6 3
davboj
01. 09. 2025 10.05
+5
Snemanje nadaljevanja "Mission impossible ", policaj pa sceno zafural 🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 0
ajdanakolesu
01. 09. 2025 09.56
-2
Zakaj pa je Policist skočil v vodo ? Če sta fanta odšla na vodo, znata plavat, do sotočja Save bi se že zbrihtala.
ODGOVORI
3 5
puspan
01. 09. 2025 10.07
+6
Meni se je samo pes najbolj smilil.
ODGOVORI
7 1
300 let do specialista
01. 09. 2025 09.54
+0
A si je umislil, da vozi turiste🤣
ODGOVORI
2 2
Leonardo R
01. 09. 2025 09.47
-2
Veste da Pamela Anderson in Liam Neeson sploh nista par xD...
ODGOVORI
1 3
daiči
01. 09. 2025 09.45
+11
Js pa mislm d je blo tkole. Ni motor odpovedal, ampak je bencina zmankal. K telim je blo bol važn da so na čovn vzel pivo pa čike, kokr pa kok je benza u tanku. Tipično za takele.
ODGOVORI
12 1
BrainDance
01. 09. 2025 10.18
Če greš na joyride po lublanici vrjetn ne razmišljaš stanju rezervarja :D
ODGOVORI
0 0
Make Europe Great Again
01. 09. 2025 09.41
+3
haha blokovci na vodi ... noro ziher se jim je life pred očmi obrnu
ODGOVORI
9 6
iRobert
01. 09. 2025 09.47
+4
Bojda so bajtarji
ODGOVORI
7 3
