Pijan z gumenjakom po Ljubljanici, ženska pred zapornico skočila v vodo

"V nedeljo okoli 23. ure smo prejeli obvestilo, da se pri zapornicah na Šuštarjevem nabrežju nad gladino reke Ljubljanice nahaja ženska, ki sama ni mogla iz vode in se je držala za vejevje, da je ni odnesel tok. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so mlajšo žensko s pomočjo vrvi rešili na kopno," so sporočili ljubljanski policisti.
Kmalu po intervenciji so policisti ugotovili, da se je ženska po Ljubljanici prevažala v gumenjaku skupaj s še dvema mlajšima moškima, na plovilu pa je bil tudi pes.
"Ker je na čolnu odpovedal motor, je pri zapornicah skočila v reko, ostali dve osebi pa sta ostali na čolnu, ki ga je odnesel močan tok. Pri Zaloški cesti, kjer se je slišal lajež psa, ju je opazil policist, ki je zabredel v vodo in ju s pomočjo vrvi zvlekel na kopno," so potek reševanja opisali na Policijski upravi Ljubljana. Vse tri osebe in psa so iz vode rešili nepoškodovane.
"Njihovo nespametno ravnanje oziroma plovba po Ljubljanici se je tako zaključila brez posledic, ki bi bile lahko brez hitrega posredovanja policistov, tudi veliko hujše," še opozarjajo policisti, ki so ugotovili tudi, da je čoln upravljala pijana oseba, ki je kršila tudi določbe zakona o plovbi v celinskih vodah. Moški je čoln namreč upravljal brez izpita in v nasprotju z varnostjo plovbe. Policisti zoper njega vodijo postopek o prekršku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.